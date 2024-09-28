Карпаты в домашнем поединке уступили Полесье в матче 8 тура УПЛ

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Поединок завершился со счётом 1:3.

Первый тайм прошел под давлением гостей, открывших счет на 18 минуте встречи, однако "львы" благодаря голу Дениса Мирошниченко сразу же отыгрались. К концу первой половины бывший игрок Карпат Алексей Гуцуляк снова вывел свою команду вперед.

Во втором тайме доминация Полесья воплотилась на 70-й минуте противостояния. Александр Назаренко забил свой 7 мяч в сезоне и поставил точку во встрече. Сейчас Назаренко занимает первое место в списке бомбардиров УПЛ.

Карпаты (Львов) – Полесье (Житомир) 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – 18 Крушинский, 1:1 – 19 Мирошниченко, 1:2 – 45+1 Гуцуляк, 1:3 – 70 Назаренко

Предупреждение: 25 – Крушинский

Карпаты: 35. Кемкин, 11. Мирошниченко, 4. Бабогло, 47. Жан Педросо, 44. Саков (64 – Шах), 23. Альварес, 20. Очеретько (86 – Клименко), 8. Чачуа, 7. Подлипенец (46 – Костенко), 10. Невес (80 – Устименко), 37. Бруниньо (64 – Полегенько)

Полесье: 23. Волынец, 15. Михайличенко, 34. Жоао Виалле, 44. Чоботенко, 29. Смоляков, 60. Мельниченко, 7. Назаренко (72 – Леднев), 55. Крушинский (46 – Толедо), 95. Мустафаєв (55 – Кушниренко), 11. Гуцуляк (89 – Йока), 9. Эрнандес (55 – Пайшау)

В настоящее время львовский клуб за 8 стартовых туров набрал 8 из 24 возможных очков и занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ. Полесье с 17 баллами располагается на 2 строчке.

Напомним, вчера донецкий Шахтер не удержал победу над ровенским Вересом (1:1).