Первая победа в сезоне: гол Третьякова решил судьбу матча Колос – Заря

Сегодня, 23 сентября, завершился матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25. Колосс дома минимально одолел луганскую Зарю.

Игра началась довольно ровно. Первый момент возник лишь на 14-й минуте, когда Пахолюк перевел удар Вантуха на угловой.

Куда интереснее проходил конец тайма. Сначала Турбаевский спас гостей от удара Цурикова на 41 минуте, а спустя некоторое время Вантух упал в штрафной "бело-черных". Арбитр после просмотра VAR решил не назначать пенальти в ворота Колоса.

На 59-й минуте забил Третьяков, однако лайнсмен сразу зафиксировал офсайд. Через 3 минуты опытный вингер Колоса снова отправил мяч в сетку ворот Зари. На этот раз судейская бригада не имела претензий – гол был засчитан.

После пропущенного мяча Заря начала играть активнее, но спасти игру не удалось.

Чемпионат Украины – УПЛ

7 тур, 23 сентября

Колос – Заря 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Третьяков (62)

Колосс: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козык, Поправка, Красничи (Салабай, 75), Демченко, Третьяков, Ореховский (Диего, 72), Гусол (Алефиренко, 46), Боливар (Паулаускас, 72).

Заря: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич (Волошин, 71), Тронтель, Мичин (Бенито, 85), Яцик, Дришлюк, Кирюханцев (Горбач, 63), Антюх, Супряга (Будковский, 63).

Предупреждения: Алефиренко (69), Бондаренко (71), Пахолюк (90+3) – Дришлюк (23), Мичин (25), Горбач (90+4), Бенито (90+5)

Для Колоса это первая победа в сезоне. Теперь клуб из Ковалевки имеет 6 очков и занимает 13 позиции. В следующем туре их ждет выезд к Руху во Львов. У Зари осталось 9 баллов. Коллектив Бартуловича расположился на 8 месте. Луганский клуб в 8 туре будет принимать Ворсклу.