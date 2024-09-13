Отдал 17 лет клубу: Чехонолидзе покинул Динамо

Генеральный директор киевского Динамо Резо Чохонолидзе покинул киевское Динамо.

Об этом сообщает прессслужба "бело-синих".

76-летний Резо пришел в украинский гранд в сентябре 2007 года. До этого 11 лет работал селекционером итальянского Милана.

В начале 90-х короткий срок работал скаутом в швейцарских клубах: Серветт, Грассхопер и Лозанна.

В качестве футболиста выступал за Динамо Тбилиси, Торпедо Кутаиси и Динамо Санкт-Петербург. Вызывался в ряды юношеской сборной СССР.