Короли Европы: Реал победил Аталанту и в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

На стадионе "Народовы" в Варшаве состоялся матч за Суперкубок УЕФА, который между собой разыграли победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона — испанский Реал и итальянская Аталанта.

Фаворитом считались "сливочные", однако первый голевой момент создала Аталанта. Де Роон прострелил с правого фланга, мяч задел голову Милитао, после чего попал в крестовину ворот Куртуа.

В компенсированное к первому тайму время уже Аталанту спас каркас ворот. Родриго с нескольких метров пробивал с убийственной позиции после передачи от Винисиуса, однако мяч попал в перекладину.

На старте второго тайма Аталанта снова могла забивать и удар головой от Пашалича был в створ ворот, однако Тибо Куртуа в молниеносном прыжке спас мадридскую команду.

Реал же свои шансы после перерыва не упустил. Сначала Винисиус пробросил мяч мимо оппонента и выкатил на Вальверде, забившего в пустые ворота.

Впоследствии Беллингем покатил на Мбаппе, а тот точно пробил в угол ворот, забив дебютный гол в футболке "сливочных".

2:0 — Реал победил Аталанту и в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА, став единолично самым успешным клубом в этом турнире. Барселона и Милан имеют по пять побед.

Отметим, что украинский голкипер Андрей Лунин, весь матч просидевший на скамье запасных, выиграл десятый трофей в составе мадридского клуба.

Суперкубок УЕФА 2024

14 августа

Реал — Аталанта — 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — Тчуамэни, Вальверде, Беллингем — Родриго (Модрич, 77), Мбаппе (Диас, 83), Винисиус

Аталанта: Муссо — Джимшити, Хин, Колашинац (Баккер, 71) — Дзаппакоста (Годфри, 62), Де Рон, Пашалич, Эдерсон, Руджери — Де Кетеларе (Ретеги, 62), Лукман