Настоящее открытие: Ребров поделился впечатлениями от игры Калюжного за сборную

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры полузащитника Александрии Ивана Калюжного за национальную команду, назвав игрока настоящим открытием.

Об этом Ребров сказал в интервью YouTube-канала "Прямая красная".

Иван Калюжный – это настоящее открытие. Он показывает очень хорошую игру и желание. Его работа является примером для других футболистов. Это пример той сбалансированности, которая должна быть у каждого футболиста. Поэтому Иван действительно показал, что он хочет и может.

Однозначно он заслуживает всей информационной похвалы, которая была в медиа. Это все не случайно. Тем более пример Калюжного – это то, что в сборной действительно пересматривают всех возможных кандидатов. У всех есть шанс", – сказал Ребров.

Напомним, Калюжный дебютировал за сборную Украины, выйдя в стартовом составе на победный матч против Грузии. Через несколько дней после этого 26-летний опорник сыграл и против Чехии – вышел на замену вместо Тараса Степаненко. После игры болельщики признали его и Анатолия Трубина "Львом матча" .

В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча Лиги наций. 16 ноября против Грузии, а 19 ноября сыграет с Албанией.