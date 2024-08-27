Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком игроков, которые будут вызванны на сентябрьские матчи Лиги наций-2024/25.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик, Денис Попов (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба — Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

Нападающие: Артём Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Сваток (Остин, США), Виталий Буяльский (Динамо Киев), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба – Шахтер Донецк).

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. Первый тур состоится 7 сентября. В Праге "сине-желтые" будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena. 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной матч против сборной Чехии.