Заслуга Лунина: Реал установил клубный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне Ла Лиги

Мадридский Реал обновил рекорд клуба по количеству матчей без пропущенных голов в рамках одного сезона чемпионата Испании.

Соответствующую статистику приводит OptaJose.

Нулевая ничья с Бетисом в последнем туре стала 21-м сухим поединком в Ла Лиге-2023/24. До этого рекорд составлял 19 клиншитов в сезонах 1986/87, 1987/88 и 2019/20.

Отметим, что больше всего "сухарей" у Андрея Лунина - он 10 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, после возвращения Тибо Куртуа украинец вновь сел на скамейку запасных. Лунин сыграл лишь в одном из четырех последних матчей.