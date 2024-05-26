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Заслуга Лунина: Реал установил клубный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне Ла Лиги

Игорь Чернявский — 26 мая, 10:25
Заслуга Лунина: Реал установил клубный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне Ла Лиги

Мадридский Реал обновил рекорд клуба по количеству матчей без пропущенных голов в рамках одного сезона чемпионата Испании.

Соответствующую статистику приводит OptaJose.

Нулевая ничья с Бетисом в последнем туре стала 21-м сухим поединком в Ла Лиге-2023/24. До этого рекорд составлял 19 клиншитов в сезонах 1986/87, 1987/88 и 2019/20.

Отметим, что больше всего "сухарей" у Андрея Лунина - он 10 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, после возвращения Тибо Куртуа украинец вновь сел на скамейку запасных. Лунин сыграл лишь в одном из четырех последних матчей.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа Кепа Аррісабалага

Андрій Лунін

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