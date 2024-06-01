Реал Лунина выиграл 15-й титул Лиги чемпионов

Мадридский Реал обыграл Боруссию Дортмунд в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 и завоевал свой 15-й трофей.

Матч завершился со счётом 2:0.

Первый тайм прошел по активности дортмундцев, которые не смогли использовать несколько случаев, чтобы открыть счет в поединке.

Свой шанс на 14-й минуте мог использовать Юлиан Брандт, который в штрафной "сливочных" получил пас от Никласа Фюллькруга, однако пробил мимо ворот.

За 5 минут гениальную передачу отдал Матс Гуммельс на Карим Адееме, который вышел один на один из Тибо Куртуа, обыграл голкипера, однако его удар заблокировал Дани Карвахаль.

На 24-й минуте активность Боруссии воплотилась в удар Фюллькруга, который принял стойка мадридцев.

Начало второй половины игры было за игроками Реала, создавшими несколько опасных моментов и обязавшими показать мастерство голкипера Боруссии Грегора Кобеля. "Джемели" пытались соответствовать контратакам.

Реал открыл счет в финале на 74-й минуте игры – после подачи углового Карвахаль опередил всех на ближней стойке и переправил мяч в ворота.

Давление "галактикос" после гола продолжилось, что воплотилось в удвоении преимущества на 84-й минуте. Джуд Беллингем перехватил передачу Матсена с левого фланга и отдал передачу на Винисиуса в штрафную, пробившую в дальний угол ворот Боруссии.

Отметим, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин матч провел на скамейке запасных.

Лига чемпионов-2023/24

Финал, 1 июня

Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид 0:2 (0:0)

Голы : 0:1 - 74 Карвахаль, 0:2 - 83 Винисиус

Боруссия Дортмунд : Кобель, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен, Джан (80 Джан), Забитцер, Брандт (80 Алле), Рюэрсон, Адеем (72 Ройс), Санчо, Фюллькруг.

Реал Мадрид : Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос (85 Модрич), Беллингем (85 Хоселу), Родриго, Винисиус.

Предупреждения: 40 Шлоттербек, 43 Забитцер, 79 Гуммельс - 35 Винисиус

По пути в финал Реал обыграл Лейпциг в 1/8 финала, одолел Манчестер Сити в четвертьфинале и победил Баварию в полуфинале.