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Реал подписал новый контракт с талантливым украинским голкипером

Володимир Максименко — 11 марта 2025, 16:41
Реал подписал новый контракт с талантливым украинским голкипером
Ілля Волошин
instagram.com/illia33_v

Мадридский Реал подписал новый долгосрочный контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным инсайдера, в стане "сливочных" украинца считают очень талантливым и сделали все возможное, чтобы удержать футболиста в клубе.

Напомним, Волошин стал игроком Реала зимой 2024 года, перейдя из академии Райо Махадаонда.

Отметим, что в сезоне-2024/25 Илья на поле еще не выходил.

Ранее Микель Артета высказался о будущем Александра Зинченко в стане Арсенала.

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