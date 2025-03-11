Реал подписал новый контракт с талантливым украинским голкипером

Мадридский Реал подписал новый долгосрочный контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным инсайдера, в стане "сливочных" украинца считают очень талантливым и сделали все возможное, чтобы удержать футболиста в клубе.

Напомним, Волошин стал игроком Реала зимой 2024 года, перейдя из академии Райо Махадаонда.

Отметим, что в сезоне-2024/25 Илья на поле еще не выходил.

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