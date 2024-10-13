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Раздевалку Манчестер Юнайтед прослушивали в матче с Астон Виллой

Олександр Булава — 13 октября, 14:52
Раздевалку Манчестер Юнайтед прослушивали в матче с Астон Виллой
Манчестер Юнайтед

Раздевалку Манчестер Юнайтед в выездном матче с Астон Виллой (0:0) прослушивал пранкер.

Об этом сообщает The Sun.

Вилла принимала МЮ в 7-м туре Английской Премьер-лиги. За два дня до поединка в гостевую раздевалку пробрался пранкер, установивший подслушивающее устройство.

Он скрыл телефон, в котором настроил микрофон с помощью звонка с другого устройства и смог записать разговоры главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Гага с командой.

Отмечается, что издание получило записи, но решило их не публиковать.

Напомним, что после семи туров МЮ занимает 14-е место турнирной таблицы АПЛ с 8 очками в активе. Также "красные дьяволы" завершили вничью два матча в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может заменить главного тренера Эрика тен Гага наставником Фулгема Марко Силвой.

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