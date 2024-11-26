Планирую пересмотреть ситуацию: Пушич заговорил об уходе из Шахтера
Главный тренер Шахтера Марино Пушич намерен провести переговоры с руководством клуба после завершения осенней части сезона.
Его слова приводит De Telegraaf.
"Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Я собираюсь хорошо одумать свои дальнейшие действия. Конечно, ситуация очень стрессовая во многих отношениях.
Но я хорошо провожу время в плане футбола, мы строим команду. Шахтер – команда Лиги чемпионов, в которой больше всего воспитанников клуба, 7-8 молодых украинских ребят, которые делают большие шаги. Также мы привлекли 5 молодых бразильцев.
Команда очень прогрессирует. Я не хочу просто отказываться от этого. Прошлым летом ко мне уже был интерес. Как известно, я мог перейти в Ливерпуль с Арне Слотом, но был интерес и со стороны других клубов.
Кроме действующего контракта, я чувствовал определенную обязанность перед Шахтером, поэтому это (уход) не было вариантом. Теперь я планирую пересмотреть ситуацию", – сказал Пушич.
Напомним, боснийский тренер возглавил Шахтер в октябре 2023 года. Под его руководством команда завоевала золотой дубль в сезоне-2023/24.
Завтра, 27 ноября, Шахтер на выезде сыграет против ПСВ. После четырех туров Лиги чемпионов "горняки" имеют в своем активе 4 очка. После поединка с ПСВ команду Пушича ждут матчи против Баварии, дортмундской Боруссии и Бреста.