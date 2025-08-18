У владельца Полесья украли четверть миллиона долларов его же работники: полиция уже провела обыски

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества, которое было совершено в особо крупных размерах, с целью завладения денежными средствами президента Полесья Геннадия Буткевича.

О деле сообщается в судебном реестре.

Следователи установили факты совершения мошеннических действий с целью завладеть средствами владельца Полесья на сумму более 220 тысяч долларов США. Также была установлена причастность к этим действиям двух граждан Украины, которые работали или до сих пор трудоустроены в житомирском клубе.

Постановления не раскрывают персон этих людей, но из описания понятно, что одним из них является бывший вице-президент житомирского клуба Владимир Тесля. В феврале этого года он был уволен.

Сообщается, что столичный суд арестовал ряд имущества Владимира Тесли. Среди арестованных вещей - 639 патронов к оружию различного калибра, семь сигнальных ракет, три дымовые шашки и печать украинской федерации смешанных боевых искусств, изъяли два iPhone (один темно-зеленого цвета с поврежденной стороной и чехлом черного цвета с надписью "STROKIE" Volodymyp TESLYA).

Кроме того, правоохранители нашли в доме Тесли $30 тыс. наличных, однако эти средства не попали под арест. Отметим, что Тесля имеет десятилетний стаж в спортивном менеджменте и является основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC.

Напомним, что Полесье уступило Пакшу, но прошло дальше в Лиге конференций. В плей-офф квалификации Лиги конференций украинский клуб будет играть с итальянской Фиорентиной. Матчи состоятся 21 и 28 августа.