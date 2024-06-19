Прессконференция сборников, поддержка Украины и горячий источник: Висбаден глазами журналистов

Наше путешествие по Германии все еще продолжается. Несмотря на отрицательный результат в матче с Румынией, мы продолжаем поддерживать сборную и работать. Следующей остановкой стал город Эрцгаузен, расположенный в 48 километрах от Висбедена, сборная Украины проживает в 11 км от него.

Утро началось с поездки на прессконференцию, которая проходила на стадионе Brita Arena. Участниками стали Руслан Малиновский и Владимир Бражко. Действительно, ребята до сих пор расстроены, но настроены реабилитироваться. Украинских журналистов было всего четверо, включая меня. Неудивительно, ведь Висбаден далеко находится от городов, где играет наша команда.

Прессцентр хорошо обустроен, множество фото игроков сборной Украины, флаги и рабочие места для журналистов.

После этого мы отправились гулять по городу, чтобы составить впечатление о нем, даже дождь нам не помешал. Спойлер – красиво, уютно, спокойно и без громких фанатов. Место отдыха после насыщенных футбольных дней, хотя ряд заведений также предлагает просмотр поединков за бокалом пива.

Самая интересная достопримечательность города – это горячий источник Кохбруннен, рядом с которым питьевая галерея. Несмотря на свой сернистый аромат, вода имеет непревзойденный лечебный эффект.

Недалеко находится церковь Маркткхирке, поражающая масштабом и простотой. Вход, к слову, бесплатный. Внутри спокойно, повсюду органы и однотонные стены. В основной части скульптуры святых. Также можно поставить свечу, это будет стоить 50 центов, а еще написать свою благодарность Богу или пожелания на будущее в блокноте.

Возле нее Новая Ратуша. Историческое здание в Висбадене, в южной части Дворцовой площади, где размещаются городские власти: обер-бургомистр, городской совет, городское управление.

К более шумной части города принадлежит Вилла Клементина. В 1888 году она попала на страницы газет из-за "кража принца в Висбадене". Королева Сербская Натали сбежала со своим сыном, кронпринцем Александром, от мужа короля Михаэля. После короткой остановки в отеле Vier Jahreszeiten королева нашла поистине королевский приют в вилле Клементина. После того, как принца удалось уволить при содействии начальника полиции Висбадена и сербского министра обороны, королева сбежала из Висбадена.

Что интересно, на улицах этого города есть множество муралов, отчасти это напомнило наш Киев.

Туристам также предлагают поездку по городу на скоростном трамвае, такая особенность напоминает Львов.

В Висбадене также много украинских флагов. А на некоторых постройках есть надписи в поддержку Украины. Например: "Вставайте и проявите уважение", "Против войны и насилия", "Свобода и мир в Европе". Что интересно, первая достопремечательность, которую выдает Гугл – РПЦ.

Впечатления от города приятные по сравнению с Мюнхеном здесь гораздо спокойнее, ритм жизни еще медленнее, однако уютно и спокойно.

Мы продолжаем исследовать Германию и готовимся к следующим матчам. Со Словакией поединок уже 21 июня в Дюссельдорфе, старт в 16:00 по Киеву.