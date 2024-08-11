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Летели искры: игроки Шахтера и Полесья устроили массовую драку после финального свистка

Ігор Чернявський — 11 августа, 21:00

Игроки Шахтера и Полесья начали выяснять отношения после завершения очного матча во 2 туре чемпионата Украины-2024/25.

Этому предшествовали более 10 минут компенсированного времени, в течение которых "горняки" штурмовали ворота Евгения Волынца, но так и не смогли спастись от поражения — Полесье победило со счетом 1:0.

Сразу после финального свистка завязалась стычка между Волынцем и Валерием Бондарем, которая за считанные секунды переросла в масштабную конфронтацию с участием всех остальных игроков и персонала.

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