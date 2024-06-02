Моуринью – главный тренер Фенербахче

Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил Фенербахче.

Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Соглашение между специалистом и клубом рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Жозе была Рома, из которой его уволили в январе 2024-го. После этого ходили слухи, что Моуринью продолжит свою тренерскую карьеру в Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Фенербахче занял второе место в чемпионате Турции, отстав от первого Галатасарая на 3 очка. Также стоит отметить, что новая команда "Особого" запятнана позорной поездкой на товарищеский турнир в Россию, который состоялся летом прошлого года.