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Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства

Олексій Мурзак — 23 сентября, 18:42
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Закері Бауманн
Getty Images

17-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Закери Бауманн начал процесс получения украинского гражданства.

Об этом информирует Sport.ua.

По информации источника, УАФ помогает игроку в получении украинского футбольного гражданства.

Если все произойдет быстро, Закери может получить вызов в сборную Украины 2006 года на селекционный сбор. Тренер команды Дмитрий Михайленко заинтересован в приглашении игрока в команды U-19 и U-20.

Недавно Закери Бауман подписал первый профессиональный контракт с английским Манчестер Юнайтед.

Он родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

В нынешнем сезоне Бауманн провел 4 матча и забил 1 гол за команду Манчестер Юнайтед U-18.

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

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