Буяльский пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций

Хавбек Динамо и сборной Украины Виталий Буяльский не сможет помочь национальной команде во время следующих матчей Лиги наций-2024/25 с Грузией и Албанией.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 31-летний футболист травмировал приводящую мышцу, из-за чего он пропустит последние два поединка группового этапа турнира.

Стоит отметить, что Виталий Буяльский сам выступил в роли замены - он занял в заявке украинской сборных место Виктора Цыганкова, до сих пор находящегося в лазарете Жироны.

Читайте также : Ярмолюк отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины

Оба матча Лиги наций будут для "желто-синих" выездными: 16 ноября в Батуми они сыграют с грузинами, а 19 ноября в Тиране – с албанцами.

В настоящее время Украина занимает четвертое место группы В1, имея после четырех туров четыре очка. Квартет возглавляет Чехия, у которой семь очков.



