Полесье сменило стадион на матчи еврокубков

Житомирское Полесье решило сменить стадион для проведения домашних матчей Лиги конференций в Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причиной такого решения стало отстранение ДАК 1904 от участия в Лиге конференций. В итоге место в турнире занял другой словацкий клуб – Кошице, который играет матчи на "Košická Futbalová Aréna" – стадионе, где свои матчи запланировало Полесье.

В связи с этим, житомирский клуб вынужден был сменить арену. Новым домашним стадионом Полесья в сезоне-2025/26 станет "Štadión Tatran" в городе Прешов.

Первый матч на новой арене состоится уже 24 июля в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Соперником станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Накануне "волки" завершили сборы в Австрии победой над кипрским Арисом. Голами отметились Томер Йосефи и Николай Гайдучик.