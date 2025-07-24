Полесье и Александрия проиграли, Ильвес сенсационно обыграл АЗ в квалификации Лиги конференций
Сегодня, 24 июля, состоялись первые матчи второго этапа квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.
В частности, свои первые поединки провели украинские команды Александрия и Полесье. К сожалению, оба клуба проиграли: "горожане" уступили сербскому Партизану, а "волки" – андоррскому клубу Санта Колома.
Также интересное событие произошло в игре между экс-соперником Шахтера в Лиге Европы Ильвесом и АЗ Алкмаар. Команды на двоих забили 7 мячей, а победу сенсационно одержал финский коллектив.
Лига конференций сезона 2025/26
Квалификация, 2 раунд
Первый матч, 24 июля
Полесье (Украина) -– Санта Колома (Андорра) 1:2 (1:2)
Александрия (Украина) – Партизан (Сербия) 0:2
АК Эскальдес (Андорра) – Динамо Тирана (Албания) 1:2
ФК Астана (Казахстан) – Зимбру Кишинев (Молдова) 1:1
Пайде (Эстония) – АИК (Швеция) 0:2
Актобе (Казахстан) – Спарта Прага (Чехия) 2:1
Араз (Азербайджан) – Арис (Греция) 2:1
Арарат-Армения (Армения) – Университатя Клуж (Румыния) 0:0
Арда (Болгария) – ГИК (Финляндия) 0:0
Арис (Кипр) – Академия Пушкаша (Венгрия) 3:2
Жальгирис Каунас (Литва) – Валюр (Исландия) 1:1
Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0
Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 4:3
Пюник Ереван (Армения) – Дьор (Венгрия) 2:1
Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва) 5:0
Сент-Джозефс (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия) 0:4
Хиберниан (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия) 1:2
Викинг (Норвегия) – Коппер (Словения) 7:0
Новы Пазар (Сербия) – Ягеллония (Польша) 1:2
Омония (Кипр) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0
Петрокуб (Молдова) – Сабах Баку (Азербайджан) 0:2
ФК Рига (Латвия) – Дила Гори (Грузия) 2:1
Хаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия) 0:0
Черно Море (Болгария) – Башакшехир (Турция) 0:1
Вадуц (Лихтенштейн) – Данганнон (Северная Ирландия) 0:1
Вараджин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия) 2:1
Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь) 2:3
Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) 1:0
Раднички 1923 (Сербия) – Клаксвик (Фарерские Острова) 0:0
Торпедо БелАЗ (Беларусь) – Маккаби Хайфа (Израиль) 1:1
АЕК (Греция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:0