Полесье и Александрия проиграли, Ильвес сенсационно обыграл АЗ в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 июля, состоялись первые матчи второго этапа квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

В частности, свои первые поединки провели украинские команды Александрия и Полесье. К сожалению, оба клуба проиграли: "горожане" уступили сербскому Партизану, а "волки" – андоррскому клубу Санта Колома.

Также интересное событие произошло в игре между экс-соперником Шахтера в Лиге Европы Ильвесом и АЗ Алкмаар. Команды на двоих забили 7 мячей, а победу сенсационно одержал финский коллектив.

Лига конференций сезона 2025/26

Квалификация, 2 раунд

Первый матч, 24 июля

Полесье (Украина) -– Санта Колома (Андорра) 1:2 (1:2)

Александрия (Украина) – Партизан (Сербия) 0:2

АК Эскальдес (Андорра) – Динамо Тирана (Албания) 1:2

ФК Астана (Казахстан) – Зимбру Кишинев (Молдова) 1:1

Пайде (Эстония) – АИК (Швеция) 0:2

Актобе (Казахстан) – Спарта Прага (Чехия) 2:1

Араз (Азербайджан) – Арис (Греция) 2:1

Арарат-Армения (Армения) – Университатя Клуж (Румыния) 0:0

Арда (Болгария) – ГИК (Финляндия) 0:0

Арис (Кипр) – Академия Пушкаша (Венгрия) 3:2

Жальгирис Каунас (Литва) – Валюр (Исландия) 1:1

Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0

Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 4:3

Пюник Ереван (Армения) – Дьор (Венгрия) 2:1

Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва) 5:0

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия) 0:4

Хиберниан (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия) 1:2

Викинг (Норвегия) – Коппер (Словения) 7:0

Новы Пазар (Сербия) – Ягеллония (Польша) 1:2

Омония (Кипр) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0

Петрокуб (Молдова) – Сабах Баку (Азербайджан) 0:2

ФК Рига (Латвия) – Дила Гори (Грузия) 2:1

Хаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия) 0:0

Черно Море (Болгария) – Башакшехир (Турция) 0:1

Вадуц (Лихтенштейн) – Данганнон (Северная Ирландия) 0:1

Вараджин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия) 2:1

Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь) 2:3

Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) 1:0

Раднички 1923 (Сербия) – Клаксвик (Фарерские Острова) 0:0

Торпедо БелАЗ (Беларусь) – Маккаби Хайфа (Израиль) 1:1

АЕК (Греция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:0