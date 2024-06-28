Полесье подписало еще одного легионера

Грузинский защитник Георги Майсурадзе стал игроком Полесья.

Об этом житомирский клуб сообщил на своем официальном сайте.

До перехода в Полесье 22-летний фулбэк выступал только за родное тбилисское Динамо. В его активе 61 матч за первую команду, а также два трофея - чемпионство в сезоне-2021/22 и Суперкубок-2022/23.

Также Майсурадзе регулярно вызывается в молодежную сборную Грузии. Напомним, что еще один пожилой новичок Полесья Даниил Бескоровайный выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразной связки колена.