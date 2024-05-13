Эпопея продолжительностью 22 часа: Полесье минимально переиграло Кривбасс в 28 туре УПЛ
Полесье минимально победило Кривбасс в матче 28 тура чемпионата Украины по футболу-2023/24. Игра завершилась со счётом 1:0.
Матч должен был начаться в 18:00 воскресенья, 12 мая, но был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. После отбоя команды успели провести на поле 37 минут, но при счете 1:0 в пользу Полесья были вынуждены снова отправиться в укрытие. Голом в составе житомирян отличился Вячеслав Танковский, шикарным ударом из-за пределов штрафной попавший в дальнюю девятку.
В итоге было принято решение перенести доигрывание поединка на понедельник, 13 мая. Рестарт игры должен был состояться в 13:00, но из-за взлета вражеского истребителя снова пришлось ждать отбоя.
Во втором тайме Кривбасс имел значительное территориальное преимущество, но так и не смог воплотить его в голы. Наиболее острыми моментами оказались два дальних удара Дениса Кузика, но в обоих случаях ему не хватило считанных сантиметров, чтобы поразить ворота Полесья.
Кривбасс : Маханьков, Понедельник (Стецьков 81), Рубен, Бескоровайный, Дибанго (Поэ 55), Хомченовский (К), Бизимана (Бандейра 81), Кузык, Лунев, Задерака (Близниченко 71), Соса
Полесья : Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (К), Назаренко, Танковский (Крамар 90+3), Кушниренко, Таллес, Ндукве (Луифер 74), Мустафаев, Фортюне
Предупреждение : Бескоровайный 21, Дибанго 44, Поэ 78, Шабанов 78, Фортюне 90+4
Благодаря этой победе Полесье сравнялось по очкам с Движением – теперь у обеих команд по 46. За два тура до конца сезона команда Сергея Шищенко занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ (Движение удерживает 5 строчку благодаря преимуществу в дополнительных показателях).
Кривбасс потерпел второе поражение подряд. Напомним, в предыдущем туре команда Юрия Вернидуба с аналогичным счетом уступила Днепру-1. Впрочем, криворожан все равно уже гарантировал себе бронзовые медали чемпионата Украины.