Эпопея продолжительностью 22 часа: Полесье минимально переиграло Кривбасс в 28 туре УПЛ

Полесье минимально победило Кривбасс в матче 28 тура чемпионата Украины по футболу-2023/24. Игра завершилась со счётом 1:0.

Матч должен был начаться в 18:00 воскресенья, 12 мая, но был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. После отбоя команды успели провести на поле 37 минут, но при счете 1:0 в пользу Полесья были вынуждены снова отправиться в укрытие. Голом в составе житомирян отличился Вячеслав Танковский, шикарным ударом из-за пределов штрафной попавший в дальнюю девятку.

В итоге было принято решение перенести доигрывание поединка на понедельник, 13 мая. Рестарт игры должен был состояться в 13:00, но из-за взлета вражеского истребителя снова пришлось ждать отбоя.

Во втором тайме Кривбасс имел значительное территориальное преимущество, но так и не смог воплотить его в голы. Наиболее острыми моментами оказались два дальних удара Дениса Кузика, но в обоих случаях ему не хватило считанных сантиметров, чтобы поразить ворота Полесья.

Чемпионат Украины — УПЛ

28 тур, 12-13 мая





Кривбасс - Полесье 0:1 (0:1)





Гол: Танковский 25



