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Эпопея продолжительностью 22 часа: Полесье минимально переиграло Кривбасс в 28 туре УПЛ

Игорь Чернявский — 13 мая, 16:00
Эпопея продолжительностью 22 часа: Полесье минимально переиграло Кривбасс в 28 туре УПЛ

Полесье минимально победило Кривбасс в матче 28 тура чемпионата Украины по футболу-2023/24. Игра завершилась со счётом 1:0.

Матч должен был начаться в 18:00 воскресенья, 12 мая, но был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. После отбоя команды успели провести на поле 37 минут, но при счете 1:0 в пользу Полесья были вынуждены снова отправиться в укрытие. Голом в составе житомирян отличился Вячеслав Танковский, шикарным ударом из-за пределов штрафной попавший в дальнюю девятку.

В итоге было принято решение перенести доигрывание поединка на понедельник, 13 мая. Рестарт игры должен был состояться в 13:00, но из-за взлета вражеского истребителя снова пришлось ждать отбоя.

Во втором тайме Кривбасс имел значительное территориальное преимущество, но так и не смог воплотить его в голы. Наиболее острыми моментами оказались два дальних удара Дениса Кузика, но в обоих случаях ему не хватило считанных сантиметров, чтобы поразить ворота Полесья.

Чемпионат Украины — УПЛ
28 тур, 12-13 мая

Кривбасс - Полесье 0:1 (0:1)

Гол: Танковский 25

Кривбасс : Маханьков, Понедельник (Стецьков 81), Рубен, Бескоровайный, Дибанго (Поэ 55), Хомченовский (К), Бизимана (Бандейра 81), Кузык, Лунев, Задерака (Близниченко 71), Соса

Полесья : Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (К), Назаренко, Танковский (Крамар 90+3), Кушниренко, Таллес, Ндукве (Луифер 74), Мустафаев, Фортюне

Предупреждение : Бескоровайный 21, Дибанго 44, Поэ 78, Шабанов 78, Фортюне 90+4

Благодаря этой победе Полесье сравнялось по очкам с Движением – теперь у обеих команд по 46. За два тура до конца сезона команда Сергея Шищенко занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ (Движение удерживает 5 строчку благодаря преимуществу в дополнительных показателях).

Кривбасс потерпел второе поражение подряд. Напомним, в предыдущем туре команда Юрия Вернидуба с аналогичным счетом уступила Днепру-1. Впрочем, криворожан все равно уже гарантировал себе бронзовые медали чемпионата Украины.

Кривбас Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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