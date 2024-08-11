Полесье выстрадало победу над Шахтером в бойне на Левом берегу

Полесье минимально победило Шахтер в матче 2 тура чемпионата Украины-2024/25.

Матч завершился со счётом 1:0.

Этот поединок стал продолжением досадной тенденции — большое количество травм в начале сезона. Сначала из-за повреждения пришлось менять полузащитника Богдана Кушниренко, а уже через несколько минут его коллега по амплуа из Шахтера Марлон Гомес "дернул" заднюю.

Поменявший Марлона Тарас Степаненко получил повреждение за считанные минуты после выхода на замену, но все же смог продолжить игру.

Поэтому пострадали не только игроки, но и темп игры. Это сыграло на руку Полесью, которое смогло отличиться с углового благодаря голу Сергея Чоботенко.

После перерыва Марино Пушичу удалось разнообразить игру в атаке двумя заменами, но в середине второго тайма завыла воздушная тревога, прервавшая матч на полчаса.

После тревоги Шахтер приступил к почти непрерывному штурму ворот Евгения Волынца, который на последних минутах сделал все, чтобы оправдать звание главного героя матча.

Голкипер Полесья отчаянно играл на выходе, и однажды это привело к жуткому эпизоду — во время верховой борьбы Волынец снес Марьяна Шведа. Вингера Шахтера выносили с поля на носилках.

В итоге команды переиграли 7 компенсированных минут, но Полесье удержало минимальное преимущество. После финального свистка команды устроили масштабную стычку.

Чемпионат Украины — УПЛ

2 тур, 11 августа

Шахтер - Полесье 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Чоботенко 35

Шахтер: Потрошитель, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевин, Педриньо, Траоре.

Полесья: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виале, Михайличенко, Бабенко, Кушниренко, Назаренко, Гуцуляк, Таллес, Пайшао.

Предупреждения: Гуцуляк 65, Михайличенко 72

Шахтер не одержал ни одной победы в трех официальных матчах против Полесья. Более того, "горнякам" не удалось забить ни одного гола. В ноябре прошлого года команды расписали нулевую ничью, а в последнем туре предыдущего сезона житомирцы победили "горняков" со счетом 2:0 и получили путевку в еврокубки.