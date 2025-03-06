Полесье с шедевральным голом Гуцуляка победило Черноморец: обзор матча УПЛ

Житомирское Полесье дома обыграло одесский Черноморец в рамках 20 тура Украинской Премьер-лиги.

Обзор матча

За "волков отмечались Батиста, Александр Андриевский и Алексей Гуцуляк, для которого это был 10-й гол в сезоне, больше только у нападающего Динамо Владислава Ваната – 11. У "моряков" гол в активе Дениса Янакова, который уверенно реализовал пенальти.

Полесье с 34 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата, Черноморец находится на предпоследней позиции с 15 баллами в активе.

Чемпионат Украины – УПЛ

20 тур, 06 марта

Полесье – Черноморец 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 5 Батиста, 2:0 – 42 Андриевский, 2:1 – 57 Янаков, 3:1 – 78 Гуцуляк

Полесье: Волынец, Майсураде, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко (Бескоровайный, 86), Битон (Йосефи, 63), Андриевский (Леднев, 78), Гуцуляк, Крушинский (Назаренко, 46), Батиста (Караман, 78)

Черноморец: Рудько, Скиба, Кратов, Лацебиде (Кайо Гомес, 46), Ермаков, Райан (Бутко, 62), Шпорн (Райс, 69), Когут (Робакидзе, 74), Габелок, Янаков, Попов (Тоиров, 62)

Предупреждения: 34 Бабенко – 64 Шпорн

Напомним, накануне Полесье объявило о назначении Шевчука на должность спортивного директора. Он будет отвечать за привлечение и развитие молодых талантов в академии, в Полесье-2 и в основной команде.