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Почетный президент Днепра-1: Юристы разгребают то, что натворили конюхи Коломойского

Ігор Чернявський — 28 сентября, 15:25
Почетный президент Днепра-1: Юристы разгребают то, что натворили конюхи Коломойского
ФК Дніпро-1

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза начал разбираться с происходящим с клубом, когда его контролировали Андрей Русол и Вячеслав Фридман. Их он назвал конюхами Игоря Коломойского.

Об этом нынешнюю ситуацию в Днепре-1 Береза рассказал в интервью Sport-express.ua.

"До тех пор, пока я не сниму погоны, не могу ничего особо комментировать, хотя эмоций и много. Нанял компанию юристов, разгребающих то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1. Я примерно понимаю, в чем проблема, но еще не до конца. Поэтому от конкретных обвинений и обращений в футбольные инстанции и правоохранительные органы пока воздерживаюсь.

Я и мой сын Максим в феврале 2022 пошли добровольцами на войну, поэтому с тех пор не было возможности следить за событиями в клубе", – сказал Береза.

Напомним, Днепр-1 приостановил выступления на профессиональном уровне в июле 2024 года, но юридически клуб еще существует. У большого количества футболистов осталось немало претензий к руководству за невыплаченные зарплаты.

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