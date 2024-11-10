Гол головой от Месси не спас: Интер Майами вылетел из плей-офф МЛС
В ночь с 9 на 10 ноября состоялся третий матч 1 раунда плей-офф Major League Soccer между Интер Майами и Атлантой Юнайтед.
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Что и позволило им выиграть серию и добыть в борьбе путевку в 1/4 финала.
Гости пропустили первыми, но два гола от Тиэра вывели в лидеры. В середине второго тайма Лионель Месси восстановил паритет. Аргентинец забил головой.
Но последнее слово осталось за гостями. Игрок сборной Польши Бартош Слиш на 76-й минуте забил гол, который оказался решающим во встрече.
Интер Майами – Атланта Юнайтед 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Рохас (17), 1:1 – Тиэр (19), 1:2 – Тиэр (21), 2:2 – Месси (65), 2:3 – Слиш (76)
Гол Месси:
Напомним, ранее была информация, что Месси в следующем году может вернуться в Барселону.