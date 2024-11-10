Гол головой от Месси не спас: Интер Майами вылетел из плей-офф МЛС

В ночь с 9 на 10 ноября состоялся третий матч 1 раунда плей-офф Major League Soccer между Интер Майами и Атлантой Юнайтед.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Что и позволило им выиграть серию и добыть в борьбе путевку в 1/4 финала.

Гости пропустили первыми, но два гола от Тиэра вывели в лидеры. В середине второго тайма Лионель Месси восстановил паритет. Аргентинец забил головой.

Но последнее слово осталось за гостями. Игрок сборной Польши Бартош Слиш на 76-й минуте забил гол, который оказался решающим во встрече.

МЛС – плей-офф

3 матч, 10 ноября

Интер Майами – Атланта Юнайтед 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Рохас (17), 1:1 – Тиэр (19), 1:2 – Тиэр (21), 2:2 – Месси (65), 2:3 – Слиш (76)

Гол Месси:

Напомним, ранее была информация, что Месси в следующем году может вернуться в Барселону.