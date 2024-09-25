Перед матчем Динамо – Лацио полиция Гамбурга задержала вооруженных итальянских болельщиков

В немецком городе Гамбург, где киевское Динамо будет играть номинально домашний матч в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы против Лацио, местная полиция задержала вооруженных итальянских болельщиков.

Об этом сообщает NDR.

По информации источника, офицеры заметили группу в темной одежде. Когда к ним приблизились, мужчины попытались скрыться. Тогда полицейские вызвали подкрепление. Все 50 хулиганов взяли под стражу. 50 фанатов Лацио имели при себе ножи, палки, рельсы и молотки, отражающие мясо.

В настоящее время их проверяют по факту создания вооруженной группировки. Им также запретили находиться сегодня вечером на стадионе "Фолькспаркштадион", на котором киевляне будут играть против "бело-голубых".

Отметим, что в начале сентября 2024 фанаты немецкого Гамбурга из группы HSV Supporters Club выступили с заявлением против аренды их стадиона киевским Динамо.

Напомним, Чемпион проведет для вас текстовый онлайн встречи Динамо – Лацио, начиная с 21:30 по киевскому времени.