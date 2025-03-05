Фонсеку дисквалифицировали на 9 месяцев за нападение на арбитра в Лиге 1

Главный тренер французского Лиона Паулу Фонсека дисквалифицирован до 30 ноября в Лиге 1 за нападение на судью в матче с Брестом (2:1) в 23 туре.

Об этом сообщает L'Equipe.

Кроме этого бывшему наставнику Шахтера запрещено находиться в раздевалке до, во время и после матчей до 15 сентября 2025 года.

Напомним, в поединке против Бреста Фонсека апеллировал к рефери встречи Бенуа Мийо, активно жестикулировал, кричал и едва не ударил его головой, за что и получил красную карточку.

L'Equipe

Фонсека возглавил Лион в январе текущего года, после того, как был уволен с поста главного тренера Милана. Сейчас его команда занимает 6 место в турнирной таблице. У Лиона 39 очков за 24 поединка.