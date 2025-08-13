Пакш – Полесье: превью ответного матча квалификации Лиги конференций

В четверг, 14 августа, на стадионе "Фехервари Ути" в венгерском городе Пакш состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором житомирское Полесье сыграет против местного ФК Пакш. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 7 августа в словацком городе Прешов, подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0. "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча.

Полесье одной ногой в следующем раунде

Неделю назад команда Руслана Ротаня сделала серьезную заявку на выход в следующий раунд, одержав уверенную победу 3:0. Этот результат выглядел закономерным: хотя гости имели несколько моментов для гола, украинцы продемонстрировали слаженную и качественную игру.

ФК Полесье

Житомирцы активно давили соперника на его половине поля и быстро продвигали мяч в финальную треть. Венгры также пытались отвечать прессингом, но хозяева благодаря четким комбинациям успешно выходили из-под давления. Одним из ключевых творцов победы стал Борис Крушинский, оформивший два ассиста, действуя не на своей привычной позиции в центре, а на фланге.

В минувшее воскресенье Полесье прервало серию из трех подряд побед в чемпионате Украины, уступив Колосу со счетом 0:1. Единственный гол житомирцы пропустили на старте второй половины встречи и изменить ситуацию уже не смогли. На итог могла повлиять ротация состава: Гуцуляк, Филиппов, Бабенко и Кравченко остались в резерве, а Крушинский, Андриевский и Леднев вообще не участвовали в матче.

Венгры попытаются хлопнуть дверью

В первой встрече венгерский Пакш не произвел сильного впечатления. Кое-где команда демонстрировала неплохие отрезки игры, но часто проваливалась в обороне, позволяя соперникам без особого сопротивления продвигаться к финальной трети поля. За весь матч гости нанесли десять ударов, однако лишь два из них попали в створ ворот.

В чемпионате же Венгрии подопечные Ауреля Богнара смогли вернуть уверенность и порадовать своих фанатов. В выездном матче они в напряженной борьбе одолели Уйпешт со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Хорват и Ленжер.

ФК Полесье

Ориентировочные составы

Пакш: Ковачик – Киньик, Сабо, Вечей, Гинора, Виндекер, Папп, Хорват, Зеке, Дюркич, Тот.

Полесье: Кудрик – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Таллес, Йосефи, Назаренко, Гайдучик, Гуцуляк.

Прогноз букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в ответном матче венгерскому Пакшу. Ставки на победу команды принимают с коэффициентом 2,19, на ничью – 3,40, а успех Полесья оценивают в 3,15.

В то же время эксперты почти не сомневаются в том, что житомирский клуб по итогам двух встреч пробьется в следующий раунд. Вероятность этого оценивают коэффициентом 1,01. Проход Пакша дальше букмекеры считают настоящей сенсацией – 12,00.

Где смотреть матч Пакш – Полесье

Поединок будет транслироваться в прямом эфире бесплатно на "Киевстар ТВ". Для просмотра матча достаточно лишь авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Прогноз Чемпиона

Победа Полесья – 2:0