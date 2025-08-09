Пафос – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 12 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 против кипрского Пафоса.

Игра, которая состоится в кипрском Лимассоле, начнется в 20:00 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать канал "2+2", а также игру можно посмотреть на платформе "Киевстар ТВ", которые вживую транслировали первую игру команд.

Напомним, первый поединок между Динамо и Пафосом состоялся 5 августа в польском Люблине. Подопечные Александра Шовковского потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Также сообщалось, что все билеты на гостевой сектор Динамо в ответном матче против Пафоса проданы.

В случае победы над Пафосом, Динамо встретится в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары Лех – Црвена Звезда.

В случае поражения киевляне отправятся в четвертый раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).