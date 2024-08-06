Экоактивисты разрисовали виллу Месси стоимостью 11 миллионов

Активисты группировки Futuro Vegetal ворвались в особняк Лионеля Месси на Ибице, который стоит 11 миллионов евро.

Об этом сообщает El Mundo.

Экоактивисты сделали это в знак протеста против того, что представители самого богатого слоя населения наносят планете непоправимый вред.

"В 2019 году самый богатый 1% населения планеты осуществил столько же выбросов углекислого газа, сколько и беднейшие две трети человечества — несмотря на то, что от наихудших последствий кризиса страдают наиболее уязвимые слои населения", — говорится в заявлении представителей Futuro Vegetal.

Экоактивисты разрисовали стены дома Месси красной и черной красками. Также они сфотографировались на фоне виллы с баннером "Помоги планете, поглоти богатых, отмени полицию".