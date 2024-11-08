Терри только четвертый: составлен рейтинг лучших игроков Челси в XXI веке

Ресурс Goal . com составил свою версию рейтинга лучших игроков Челси в XXI веке. Первое место отдали легендарному хавбеку Фрэнку Лэмпарду. В топ-3 также попали Эден Азар и Дидье Дрогба. Лишь четвертым стал Джон Терри, а топ-5 замкнул Джанфранко Дзола, покинувший клуб еще в 2003 году, до начала эры Романа Абрамовича.

Топ-10 лучших игроков Челси в XXI веке:

1. Фрэнк Лэмпард (Англия)

2. Эден Азар (Бельгия)

3. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

4. Джон Терри (Англия)

5. Джанфранко Дзола (Италия)

6. Петр Чех (Чехия)

7. Н'Голо Канте (Франция)

8. Эшли Коул (Англия)

9. Клод Макелеле (Франция)

10. Сеск Фабрегас (Испания)

Напомним, Лэмпард выступал за лондонский клуб в 2001 – 2014 годах. В 2012 году выиграл с командой Лиги чемпионов.

Вчера Челси в матче Лиги конференций разгромил армянский Ноах 8:0.