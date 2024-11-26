Месси возглавил рейтинг лучших игроков Барселоны в XXI веке

Аргентинский форвард Лионель Месси признан лучшим игроком Барселоны в XXI веке.

Соответствующий рейтинг составил известный ресурс Goal.com.

Месси выступал за первую команду каталонцев в 2004 – 2021 годах. Сейчас он защищает цвета Интер Майами.

Пятым в рейтинге стал обладатель Золотого мяча 2005 года, бразилец Роналдиньо.

Топ-10 игроков Барселоны в XXI веке по версии Goal.com :

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Хави (Испания)

3. Андрес Иньеста (Испания)

4. Луис Суарес (Уругвай)

5. Роналдиньо (Бразилия)

6. Серхио Бускетс (Испания)

7. Карлес Пуйоль (Испания)

8. Дани Алвес (Бразилия)

9. Жерар Пике (Испания)

10. Неймар (Бразилия)

Ранее сообщалось о том, что вингер Барселоны Ансу Фати может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.