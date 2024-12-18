Калюжный – победитель номинации Дебют года по версии УАФ
Іван Калюжний
UAF
Определился победитель номинации Дебют года по версии УАФ, им стал полузащитник Александрии Иван Калюжный.
Об этом Украинская ассоциация футбола объявила на своей странице в соцсети Instagram.
Напомним, голосование проводилось свободным методом среди болельщиков на ресурсах УАФ. В итоге Калюжный набрал 52 процента голосов. Его конкурентами в этом конкурсе были:
- Владимир Бражко (41 процент)
- Александр Назаренко (7 процентов)
Для 26-летнего полузащитника 2024 год оказался действительно переломным в карьере. Футболист резко спрогрессировал под руководством Руслана Ротаня в Александрии, а в октябре дебютировал за сборную Украины, сразу же получив прозвище "СуперИван" от украинских фанов.
Недавно Иван Калюжный попал в символическую сборную УПЛ первой части сезона 2024/25 по версии Чемпиона.