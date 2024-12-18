Калюжный – победитель номинации Дебют года по версии УАФ

Определился победитель номинации Дебют года по версии УАФ, им стал полузащитник Александрии Иван Калюжный.

Об этом Украинская ассоциация футбола объявила на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, голосование проводилось свободным методом среди болельщиков на ресурсах УАФ. В итоге Калюжный набрал 52 процента голосов. Его конкурентами в этом конкурсе были:

Владимир Бражко (41 процент) Александр Назаренко (7 процентов)

Для 26-летнего полузащитника 2024 год оказался действительно переломным в карьере. Футболист резко спрогрессировал под руководством Руслана Ротаня в Александрии, а в октябре дебютировал за сборную Украины, сразу же получив прозвище "СуперИван" от украинских фанов.

Недавно Иван Калюжный попал в символическую сборную УПЛ первой части сезона 2024/25 по версии Чемпиона.