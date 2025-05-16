Ворскла в шестой раз выиграла женский чемпионат Украины
ФК Ворскла
Полтавская Ворскла стала чемпионом Украины по футболу среди женщин сезона-2024/25. В заключительном, 20 туре первенства команда обыграла Шахтер со счетом 2:0, сохранив свое 3-очковое преимущество над Металлистом 1925.
В 20 матчах чемпионата в текущем сезоне Ворскла не потерпела ни одного поражения – 16 побед и 4 ничьи. Для Ворсклы это шестой чемпионский титул в истории и третий – после переименования из Жилстроя-2 в 2022 году.
Металлист 1925 завершил сезон на втором месте и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Бронзу чемпионата завоевал Колос, который в следующем сезоне сыграет в дебютном розыгрыше женской Лиги Европы.
Турнирная таблица чемпионата Украины-2024/25 (чемпионская группа):
- Ворскла – 52 очка (20 матчей), разница голов – 63:2
- Металлист 1925 – 49 (20), 62:7
- Колос – 43 (20), 55:13
- Систерс – 31 (20), 35:26
- Шахтер – 24 (20), 25:36
- Ладомир – 12 (20), 17:55
Группа выбывания:
- 7. Кривбасс – 31 (18) 39:30
- 8. Полесье – 23 (18), 46:45
- 9. Пантеры – 22 (18), 17:57
- 10. Оболонь – 9 (18), 11:43
- 11. ЭМС-Подолье – 7 (18), 13:69