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Ворскла в шестой раз выиграла женский чемпионат Украины

Олег Дідух — 16 мая 2025, 15:10
Ворскла в шестой раз выиграла женский чемпионат Украины
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла стала чемпионом Украины по футболу среди женщин сезона-2024/25. В заключительном, 20 туре первенства команда обыграла Шахтер со счетом 2:0, сохранив свое 3-очковое преимущество над Металлистом 1925.

В 20 матчах чемпионата в текущем сезоне Ворскла не потерпела ни одного поражения – 16 побед и 4 ничьи. Для Ворсклы это шестой чемпионский титул в истории и третий – после переименования из Жилстроя-2 в 2022 году.

Металлист 1925 завершил сезон на втором месте и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Бронзу чемпионата завоевал Колос, который в следующем сезоне сыграет в дебютном розыгрыше женской Лиги Европы.

Турнирная таблица чемпионата Украины-2024/25 (чемпионская группа):

  1. Ворскла – 52 очка (20 матчей), разница голов – 63:2
  2. Металлист 1925 – 49 (20), 62:7
  3. Колос – 43 (20), 55:13
  4. Систерс – 31 (20), 35:26
  5. Шахтер – 24 (20), 25:36
  6. Ладомир – 12 (20), 17:55

Группа выбывания:

  • 7. Кривбасс – 31 (18) 39:30
  • 8. Полесье – 23 (18), 46:45
  • 9. Пантеры – 22 (18), 17:57
  • 10. Оболонь – 9 (18), 11:43
  • 11. ЭМС-Подолье – 7 (18), 13:69

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