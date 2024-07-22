Стали известны полуфинальные пары "Турнира четырех" за место в УПЛ

Состоялась жеребьевка "Турнира четырех", который определит последнего участника Украинской Премьер-лиги-2024/25.

Жеребьевка определила состав полуфинальных пар. Оба поединка пройдут в пятницу, 26 июля. В скобках указано время начала матчей.

Левый берег - Металлист 1925 (15:30)

Минай - Эпицентр (18:00)

Также слепой жребий определил, что победитель пары Левый берег/Металлист 1925 года будет хозяином финального матча, который состоится 30 июля. Время и место поединка будут определены дополнительно решением дирекции УПЛ.