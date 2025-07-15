Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Футбол

Определилась символическая сборная Клубного чемпионата мира

Володимир Максименко — 15 июля 2025, 11:42
Определилась символическая сборная Клубного чемпионата мира
x.com/FIFACWC

Определилась символическая сборная Клубного чемпионата мира, который сенсационно выиграл лондонский Челси.

Об этом сообщил статистический портал Sofascore.

Лучшим игроком турнира стал хавбек "синих" Коул Палмер, который в финале отметился дублем. Отметим, что в состав также попало трое представителей Аль-Хиляля, который вылетел на стадии 1/4 финала от Флуминенсе.

Team of the Week provided by Sofascore

Интересно, что ФИФА признала лучшим вратарем турнира Роберта Санчеза из Челси, а статистический портал -- Яссина Буну из Аль-Хиляля.

Читайте также :
Видео Гений Палмера, принесший трофей: обзор матча Челси – ПСЖ в финале КЧМ

Напомним, что после игры произошла стычка между игроками, в которой принял участие и тренер парижан Луис Энрике. Позже испанец объяснил, что пытался разнимать футболистов.

Челсі

Палмер: Мы не беспокоились о том, что в нас сомневались
Мареска: Клубный ЧМ может стать важнее Лиги чемпионов
Энрике: Челси заслуженно победил
Что он здесь делает? Лидеру Челси не понравилось пребывание Трампа на праздновании команды
Палмер: Я был смущен, когда мы поднимали трофей вместе с Трампом

Последние новости