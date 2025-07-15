Определилась символическая сборная Клубного чемпионата мира, который сенсационно выиграл лондонский Челси.

Об этом сообщил статистический портал Sofascore.

Лучшим игроком турнира стал хавбек "синих" Коул Палмер, который в финале отметился дублем. Отметим, что в состав также попало трое представителей Аль-Хиляля, который вылетел на стадии 1/4 финала от Флуминенсе.

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Интересно, что ФИФА признала лучшим вратарем турнира Роберта Санчеза из Челси, а статистический портал -- Яссина Буну из Аль-Хиляля.

Напомним, что после игры произошла стычка между игроками, в которой принял участие и тренер парижан Луис Энрике. Позже испанец объяснил, что пытался разнимать футболистов.