Олимпиакос выиграл первый еврокубок в истории греческого футбола

Олимпиакос минимально переиграл Фиорентину в финале Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу команды из города Пирея, находящегося вблизи Атена, которые принимали решающую встречу ЛК.

В основное время команды не определили сильнейшего. Фиорентине удалось отличиться забитым голом на 9-й минуте, однако взятие ворот в исполнении Кристиано Бираги не засчитали из-за офсайда. Нули на табло продержались до 115 минуты поединка, когда Аюб Эль-Кааби открыл счет после навеса от Сантьяго Эссе с левого фланга.

Лига конференций УЕФА

Афины, Греция

Финал, 29 мая

Олимпиакос — Фиорентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 116 Эль-Кааби

Предупреждения: Поденсе 28, Куарта 42, Куаме 79, Йоветич 94, Пасхаликас 95, Бираги 99, Эль-Кааби 117

Отметим, что Олимпиакос стал первым греческим клубом, который завоевал еврокубок. Ранее в финале турнира под эгидой УЕФА играл лишь Панатинаикос — поражение в финале Кубка европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов, — прим.) сезона-1970/1971.

Автор единственного гола в матче Аюб Эль-Кабби забил свой 11-й гол в плей-офф Лиги конференций и стал лучшим бомбардиром турнира. Марокканец также побил рекорд Криштиану Роналду, Карима Бензема и Радомеля Фалькао по количеству голов в плей-офф турнира УЕФА.