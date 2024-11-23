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Олимпиакос определился с ценой на Яремчука

Олександр Булава — 23 ноября 2024, 15:36
Олимпиакос определился с ценой на Яремчука
Роман Яремчук
УАФ

Греческий Олимпиакос определился с ценой украинского нападающего Романа Яремчука.

Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

В греческом клубе недовольны уровнем игры Яремчука в составе их команды и хотят избавиться от него во время зимнего трансферного окна. Греческий клуб готов рассмотреть предложения по форварду в размере 6-7 млн евро.

Напомним, 28-летний нападающий перешел в Олимпиакос только прошлым летом. С этого времени Роман отметился 1 голом в 8 матчах за клуб. При этом украинец провел на поле суммарно всего 206 минут и только однажды выходил в стартовом составе.

Контракт Яремчука рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ранее форвард прокомментировал победу сборной Украины 2:1 над Албанией в Лиге наций.

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