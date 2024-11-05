Еще не сказал последнего слова в футболе. Что говорят в день рождения Блохина близкие и одноклубники
Олег Блохин отмечает 72 день появления на свет. В знаменательную дату мы пообщались с важными людьми в жизни лучшего игрока в истории украинского футбола, легендой киевского Динамо и тренером, который вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира.
На вопросы Чемпиона ответили Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко и дочь Олега Владимировича Ирина.
Победитель Кубка обладателей Кубков Владимир Бессонов вспоминает о своем друге времен игры в Динамо следующее:
"Он был большим футболистом, большим во всем. И он это доказал своей игрой. Практически, сколько играл, столько он лучшим бомбардиром был. Его скорость, обводка, удар – у него все было на высшем уровне. На выходах отлично играл... У него не было слабых мест.
Что касается личных качеств, то по словам Бессонова, Блохин был "прекрасным" человеком. Но вспоминать какие-либо истории отказался, хотя, по собственным же словам Бессонова, они с Блохиным тесно общались: "К тому времени, когда мы были холостяками". Вспоминать какие-то истории не приходится, потому что гулять, по словам Бессонова, было некогда:
"Мы 300 дней в году сидели на базе. Все общение было на базе и на футбольном поле".
Анатолий Демьяненко поднимал над головой 13 титулов в составе Динамо как футболист. С "бело-синими" он становился чемпионом Украины уже как тренер. А еще, как и Бессонов, не один год провел с Блохиным в одной команде бок о бок. О звездном партнере Демьяненко сказал следующее:
"Хороший игрок, хороший человек, с которым не было проблем. Когда я пришел в Динамо и был молодым, он мне помогал. У нас сложились очень хорошие отношения. Игрок и Человек с большой буквы. Слова, которые лучше всего характеризуют Олега Владимировича? Профессионал. Лучший футболист. Столько играть на таком уровне!
Мог бы Блохин еще принести пользу современному футболу как тренер? Думаю, да. Потому что опыт у него огромный. Тот огромный успех во главе сборной… У него есть веские знания. Если человек столько играет на высоком уровне, то все это откладывается. В качестве кого – клуба или сборной – лучше Блохин как тренер? Это сложный вопрос. Думаю, он хорошо себя проявил и там, и там".
Но лучше всего об Олеге Блохине может рассказать его дочь Ирина Блохина.
"Папа для меня… это источник всего. Мы – семья, но я всегда помню, что то, что папа сделал для страны – это невероятно. Он всегда является для меня примером. Как человек, как тренер. Он много сделал для меня , вложил в то, что я работаю как тренер.
Очень важно, чтобы рядом были те люди, которые не просто говорят "Я великий!", а доказывали это действиями, реальным делом. Папа – это источник спорта и источник в спорте для меня.
Стоит ли папе вернуться на тренерскую скамью? Я видела его становление как тренера. Но я видела еще и то, как он играет. Сборная или клуб? В клубе это один труд, ежедневные очень важные шаги… Но я всегда вспоминаю, что он сделал со сборной (на ЧМ-2006 – прим. ред). Я тоже работаю в качестве тренера, и вспоминаю его работу как образец. Он был тем, кто дал нам всем то, что называется ощущением Украины. Он объединил нас. Самое главное, что ему удалось – создать Команду. А это удается не каждому.
У меня к нему потом было много вопросов, и он так и сказал: "Я задался целью создать команду". Его сильная черта – умение относиться с уважением к каждому. От охранника до каждого члена тренерского штаба. Конечно, все мы знаем его характер. Но он имел достаточно терпения, давал шанс каждому.
Хватило бы здоровье папе для нового вызова в качестве тренера? Проблемы со здоровьем у папы начались тогда, когда начал чувствовать, что его не ценят в клубе. Когда он вернулся… У него всегда была мечта – возглавить Динамо. Он не хотел ехать ни в один иностранный клуб. Он хотел работать в Динамо всегда.
Я большой болельщик футбола, и как раз в качестве такого болельщика скажу, что он проложил путь для побед следующему тренеру. Он мог сделать с Динамо больше, но никто не предоставил шанс! Для меня все немного пошло… [не туда]. Не так, как хотелось.
Таких людей нужно ценить. У нас их осталось немного. О них нужно делать фильмы, слушать, писать, чтобы они передавали свой опыт… И надо, чтобы он был не рядом с федерацией (УАФ – прим.ред.), не для галочки, нужно, чтобы он передавал и учил. Он еще может сделать многое. Но его не ценят".