Еще не сказал последнего слова в футболе. Что говорят в день рождения Блохина близкие и одноклубники

Олег Блохин отмечает 72 день появления на свет. В знаменательную дату мы пообщались с важными людьми в жизни лучшего игрока в истории украинского футбола, легендой киевского Динамо и тренером, который вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира.

На вопросы Чемпиона ответили Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко и дочь Олега Владимировича Ирина.

Победитель Кубка обладателей Кубков Владимир Бессонов вспоминает о своем друге времен игры в Динамо следующее:

"Он был большим футболистом, большим во всем. И он это доказал своей игрой. Практически, сколько играл, столько он лучшим бомбардиром был. Его скорость, обводка, удар – у него все было на высшем уровне. На выходах отлично играл... У него не было слабых мест.

Что касается личных качеств, то по словам Бессонова, Блохин был "прекрасным" человеком. Но вспоминать какие-либо истории отказался, хотя, по собственным же словам Бессонова, они с Блохиным тесно общались: "К тому времени, когда мы были холостяками". Вспоминать какие-то истории не приходится, потому что гулять, по словам Бессонова, было некогда:

"Мы 300 дней в году сидели на базе. Все общение было на базе и на футбольном поле".

Анатолий Демьяненко поднимал над головой 13 титулов в составе Динамо как футболист. С "бело-синими" он становился чемпионом Украины уже как тренер. А еще, как и Бессонов, не один год провел с Блохиным в одной команде бок о бок. О звездном партнере Демьяненко сказал следующее:

"Хороший игрок, хороший человек, с которым не было проблем. Когда я пришел в Динамо и был молодым, он мне помогал. У нас сложились очень хорошие отношения. Игрок и Человек с большой буквы. Слова, которые лучше всего характеризуют Олега Владимировича? Профессионал. Лучший футболист. Столько играть на таком уровне! Мог бы Блохин еще принести пользу современному футболу как тренер? Думаю, да. Потому что опыт у него огромный. Тот огромный успех во главе сборной… У него есть веские знания. Если человек столько играет на высоком уровне, то все это откладывается. В качестве кого – клуба или сборной – лучше Блохин как тренер? Это сложный вопрос. Думаю, он хорошо себя проявил и там, и там".

Но лучше всего об Олеге Блохине может рассказать его дочь Ирина Блохина.