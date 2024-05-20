Норвежская история успеха и эффект плацебо – как это работает, и при чем здесь Холанд

Почему долгосрочная перспектива – безусловный приоритет.

В Норвегии более 1,9 миллиона человек (более 35% населения) зарегистрированы в спортивных клубах. Вместе с тем, наиболее ощутимый вклад в этот показатель вносит детско-юношеский спорт. И это вполне логично.

Обычно участие в спорте считается благоприятным фактором для достижения различных адаптивных результатов. Речь о хорошем физическом и психическом здоровье, позитивном развитии молодежи и высоком уровне продуктивности.

Стоит отметить высказанные специалистами предположения об адаптивном участии в спорте, которое может быть разделено на три группы:

Развитие спортивного опыта (профессиональный спорт);

физическая активность на протяжении всей жизни (здоровье);

личностное развитие (здоровое психологическое, социальное и эмоциональное развитие).

Впрочем, одного участия в спорте недостаточно, чтобы объяснить достижение этих долгосрочных адаптивных результатов, поскольку занятие спортом может привести к дезадаптивным результатам: выгоранию, стрессу, отсеву.

Выявлено, что уровень участия в спорте снижается именно в подростковом возрасте, по мере того, как в спортивных организациях повышается внимание к результатам в соревнованиях.

Таким образом, в Норвегии пришли к выводу, что долгосрочные цели высшего уровня мастерства в спорте достигаются ценой получения удовольствия и удовлетворения от занятий спортом, а не от промежуточных результатов в детско-юношеском возрасте.

Иными словами, оказывают гораздо большее влияние на долгосрочное будущее детей, их приверженность и любовь к делу, чем краткосрочный успех в виде победы в каком-то матче или соревновании.

Тут самое время поговорить о спортсмене, на которого в современной Норвегии равняются едва ли не все. Эрлинг Холанд – настоящий талант своего поколения.

Ныне ведущий футболист чемпиона Англии в своей стране был продуктом необычной детско-юношеской программы.

Эрлинг с ранних лет занимался с на год старшими ребятами в команде Брюне (игроки 1999 года рождения). Последний коллектив – местный клуб из небольшого норвежского городка с населением в 12 тысяч человек.

Аналитики исследовали процесс развития детей этой команды, и вот какие факты были получены:

6 из 40 игроков попали в профессиональный футбол;

35 из 40 игроков продолжили играть после выпуска;

Пятеро потеряли интерес к футболу.

Кроме того, в расширенном анализе отмечаются 7 следующих тезисов:

1. Набор детей осуществлялся с 6 лет. До 10 лет маленькие атлеты имели по 1-2 тренировки в неделю. Обучение было построено на развитии не только футбольных качеств, но и двигательных способностей.

2. В возрасте от 11 до 13 лет игроки тренировались уже дважды-трижды в неделю. В возрасте от 13 до 19 лет одна группа тренировалась дважды в неделю, другая – 4-5 раз. Главным ориентиром было личное желание детей, а не уровень навыков.

3. Приоритетной формой обучения был формат развлечений. Команда не играла в турнирах до 13 лет. Юные атлеты играли каждые выходные с начала обучения, однако каждое занятие и матч проходили внутри школы. Проводилось множество конкурсов и соревнований на развитие индивидуальных навыков.

4. Каждые выходные проводились игры в формате "Кубок мира". Команды играли в разных сочетаниях и формировались рандомно.

5. Тренер всегда ставил человека выше результата. Он имел большой авторитет, потому что в прошлом был профессиональным игроком. Но главной проблемой бывших футболистов является неумение переключаться на реалии детского футбола. Вместе с тем, его самой большой добродетелью было умение общаться с детьми и к каждому находить свой подход.

6. В городе был построен футбольный манеж из-за сурового норвежского климата, который был доступен в любое время года, а закрывалась арена только на ночное время. Один из родителей вспоминал, что большинство детей проводило там почти все свободное время.

7. Подрастающему поколению была предоставлена возможность больше тренироваться лишь после 13 лет, а главным критерием было желание, а не отбор по уровню игры.

Отдельно стоит остановиться на наборе средств восстановления и подготовки именно Холанда. Криокамера, датчики температуры, ледяные ванны, питье "особой" воды и ананасового сока ("как Роналду"), печень и "отцовская лазанья" в рационе – все это и другие методы стали залогом успеха.

Впрочем, почти все из перечисленного с научной/доказательной точки зрения либо не работает, либо работает минимально из-за добавления к основному действию эффекта плацебо. Как и многое в спорте в целом. И вот почему.

Появляется все больше доказательств работы эффекта плацебо в спорте и в футболе. В десятках исследований бегуны, получившие плацебо, бегали быстрее, велосипедисты сильнее крутили педали и т.д. Эффект – от 2 до 4 %;

Мозг постоянно ведет учет состояния тела и строит прогнозы настолько, насколько у него хватит ресурсов. Поэтому тезис "усталость – это иллюзия" действительно имеет под собой научную основу;

Эффект плацебо снижает тревогу и порог восприятия боли. И мозг под внешним воздействием (прием веществ, услышанные слова) может разблокировать доступ к части ресурсов, которые будут задействованы разве что при наступлении крайнего случая;

Социальное плацебо. На тренировках в команде игрок выкладывается больше, чем в одиночестве;

Чтобы получить эффект плацебо, нужен ритуал. Важно, как происходит внешнее воздействие, кто осуществляет, какое доверие к человеку. Чем больше ритуал, тем сильнее эффект;

Чтобы плацебо работало сильнее, нужно, чтобы кто-то обманул вас, потому что обмануть себя самого нельзя. Эффект может возникнуть и тогда, когда спортсмены знают, что они получают плацебо;

Ритуалы придают уверенности, подсказывают мозгу, что он в знакомой ситуации, и можно расслабиться. Собственно, ритуал - это также и компульсия (действие или ментальный акт), а также ответ на обсессию (негативные или навязчивые мысли);

Что же такое ритуал в футболе? Это могут быть: выход на поле с определенной ноги, первым или последним; "счастливая" футболка под форму или обувь; спущенная футболка или гетры; прослушивание определенной песни перед игрой и т.д.

Слова – это тоже плацебо. Предматчевая установка, речь в перерыве или действия тренера у скамейки запасных – тоже несут этот эффект. Он зависит от авторитета тренера и веры игроков;

Игроки действуют лучше, если верят в то, что их тренирует сильный наставник или им предложена крутая система игры. Есть теория, согласно которой, вероятно, все нормальные методики и тренировки работают примерно одинаково, а определяющим является то, что именно игроки и тренер думают о методике, и как игроки верят в тренера и его идею;

К слову, важна харизма наставника, тренеры с соответствующей внешностью. Все это повышает собственный авторитет и значимость. Речь о лысых/бритых, с бородой/в очках. Есть множество исследований, что люди с такими чертами внешности вызывают больше доверия, кажутся умнее, сильнее и авторитетнее. Яркий пример – Юрген Клопп и Жузеп Гвардиола.

Влияния и манипуляции в спорте с эффектом плацебо, имеющие противоречивые научные данные об эффективности:

1. Спортивные напитки (не намного более эффективны, чем обычная подслащенная вода с добавлением натрия);

2. Кинезия, тейпы, компрессионные чулки;

3. Ледяные ванны и криокамеры;

4. Массаж. Действие, как и у криопроцедур, связано с неким физиологическим, однако в большей степени – с психологическим эффектом (вырабатывается серотонин и дофамин), и состояние улучшается;.

5. Целая группа витаминов и медицинских препаратов также не имеют клинически доказанной эффективности;

6. Некоторые физиопроцедуры, упражнения.

Большая часть процессов в спорте работают частично или полностью на эффекте плацебо. За многими популярными или новаторскими методами улучшения спортивных результатов стоит маркетинг, бизнес-интересы или фантазии СМИ, которые на самом деле не стоят ничего.

А вот что гарантированно работает на 100%, так это сон, а также психологическое восстановление и подготовка.

Эффект плацебо важен, он может помочь спортсмену чувствовать себя лучше как при восстановлении, так и в игре. Более того, для отдельных спортсменов это часто – половина успеха.

Именно поэтому, если герою этого труда Холанду важна папина лазанья и трижды фильтрованная вода, хуже от этого точно не будет.