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Через 11 месяцев: Неймар вернулся к тренировкам после ужасной травмы

Андрій Яросименко — 30 сентября, 16:27
Через 11 месяцев: Неймар вернулся к тренировкам после ужасной травмы
Неймар
Getty Images

Вингер саудовского Аль-Хиляля Неймар вернулся к тренировкам после травмы передней крестообразной связки.

Соответствующее сообщение с комментарием звездный футболист опубликовал в своем Instagram.

"Я вернулся! Счастлив вернуться в группу... теперь я очень счастлив", – написал Неймар.

Отметим, что бразилец получил травму крестообразных связок колена, играя за сборную Бразилии в отборочном матче на чемпионат мира 2026. Накануне главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жезуш рассказал, что Неймар не сыграет до конца 2024 года.

Напомним, Неймар стал игроком Аль-Хиляля в августе 2023-го, перейдя из Пари Сен-Жермен за 80 миллионов евро. До травмы бразилец успел провести за саудовский клуб всего 5 матчей.

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