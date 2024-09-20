От явного фаворита до игрока-сюрприза: топ-10 претендентов на звание лучшего бомбардира УПЛ

Горький привкус сентябрьских матчей сборной в Лиге наций все еще не дает покоя украинским болельщикам. Впрочем, на смену сборным уже пришли клубные соревнования. Как бы ни манили нас своим классом и именитыми футболистами зарубежные первенства, все же ближе всего остается родное и колоритное УПЛ. Кто бы что ни говорил, а в украинском чемпионате не так и мало футболистов, умеющих забивать. В этом материале подборка из топ-10 претендентов на звание лучшего бомбардира этого сезона.

Андрей Мошкун рассказывает о своем взгляде на актуальную тему, а Чемпион продолжает держать руку на пульсе событий вокруг Украинской Премьер-лиги.

1. Александр Назаренко (Полесье)

Воспитанник днепровского футбола, несмотря на молодой возраст, уже давно заявил о себе на самом высоком уровне. Назаренко успел поиграть за юношеские сборные Украины, стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2023 в составе сборной Украины U-21. За взрывную скорость и хороший дриблинг Александра часто сравнивают с Мудриком и уже предсказывают вызов в национальную сборную Украины.

ФК Полісся

В конце концов, не просто так: в этом сезоне 24-летний фланговый нападающий наконец-то начал демонстрировать ту игру, которую от него ожидали. Главное же для футболиста атаки, что Назаренко удается удачно конвертировать свои футбольные скилы в голы. Под руководством Ашура Александр по-настоящему раскрылся и наконец-то демонстрирует ту игру, которую от него ожидал владелец Полесья Буткевич, не пожалевший за талантливого футболиста "платеж солидарности" для Днепра-1. Сейчас у Назаренко лучшая стартовая позиция в этом рейтинге – 6 голов, два из которых с пенальти.

2. Игорь Краснопир (Рух)

В последние годы в Украине раскрылись несколько центрфорвардов. Впрочем, все равно существует стереотип о том, что "страйкеров" с украинским паспортом не так уж и много. Игорь Краснопир относится именно к молодой генерации нападающих. В свои 21 форвард продемонстрировал немалый прогресс: еще в 2021 году играл на чемпионат Киевщины за любительские клубы, а уже через год стал одним из открытий УПЛ.

ФК Рух

Кризис Оболони – не в последнюю очередь из-за ухода главного голеадора клуба. Неплохое голевое чувство, разноплановость, умение найти момент – эти футбольные навыки помогают Игорю забивать уже в составе Руха. В этом сезоне Краснопир забил 4 мяча в таком же количестве матчей. Продолжение последует, нет сомнений.

3. Александр Филиппов (Александрия)

В отличие от двух предыдущих претендентов, Филиппов более зрелый футболист с опытом игры в Западной Европе. После не совсем удачного вояжа за границу Александр вернулся в Украину, но проявить себя в кризисном и нестабильном Днепре-1 так и не сумел. Однако переход в Александрию явно пошел форварду на пользу.

ФК Олександрія

Команда из Кировоградщины несколько отошла от "ротаньстайла", за который ее так критиковали, и теперь играет в яркий атакующий футбол. Чего стоит только победа над донецким Шахтером. У Филиппова уже 3 гола в сезоне и достаточно квалификации и опыта, чтобы забивать еще.

4. Алексей Гуцуляк (Полесье)

Еще один экс-футболист Днепра-1 с неплохими бомбардирскими скиллами. Однако, в отличие от Филиппова, Алексей играет по большей части с фланга. Смещение в центр, дриблинг и скорость воспитанника львовского футбола привлекли внимание и тренеров национальной сборной, за которую в этом году Гуцуляк уже дебютировал.

ФК Полісся

Сейчас у Алексея 3 забитых мяча. Если удастся избежать травм и правильно настроиться, Гуцуляк может раззабиваться. На титул лучшего "скорера" посягнуть будет не так-то просто, хотя возможно.

5. Андрей Ярмоленко (Динамо)

Все чаще и чаще эксперты говорят о том, что легенду Динамо хватает всего минут на 60. Впрочем, и за это время Андрей находит свои моменты. Даже несмотря на солидный возраст, Ярмоленко делает разницу на футбольном поле.

ФК Динамо Київ

Андрей все еще очень мотивирован и голоден к забитым мячам. Нет сомнений, что у него достаточно амбиций, как личных, так и командных. И очевидно, что это один из последних сезонов Ярмоленко в качестве игрока. Если легенде Динамо удастся избежать травм и, по меньшей мере, удержать на том же уровне функциональную подготовку – он будет одним из фаворитов бомбардирской гонки УПЛ.

6. Владислав Ванат (Динамо)

После не совсем уверенного старта сезона лучшего бомбардира прошлого чемпионата, наконец, прорвало. Позитив и то, что Владислав сумел отличиться мячом за национальную сборную. И тот гол точно не из когорты случайных, а результат работы на опережение, как и полагается настоящему голеадору.

ФК Динамо Київ

Дополнительной мотивацией для Ваната будет и конкуренция с Герреро. Возможность повторить прошлогодний успех и получить звание победителя гонки бомбардиров УПЛ будет зависеть от ряда факторов. В частности, баланс игрового времени между Ванатом и Герреро, будет ли Владислав выполнять пенальти и, в конце концов, не продаст ли Суркис форварда в зимнее трансферное окно.

7. Даниил Сикан (Шахтер)

По разным причинам, в частности, и благодаря своей настойчивости, Даниилу удалось выиграть конкуренцию у Келси и Траоре. Уже за это стоит отдать должное Сикану, ведь вытеснить из основы легионеров удавалось мало кому из форвардов "горняков". В этом сезоне украинский нападающий отличился 3 мячами. Сикан традиционно выполняет большой объем работы, подыгрывает активным "кромкам" дончан, навязывает борьбу центральным защитникам или опорникам соперников.

Фото: УПЛ

Однако за этим всем Сикан часто забывает о том, что, как бы то ни было, но об успешности центрфорвардов судят не по трудолюбию (Зозуля и Беседин не дадут соврать), а за количество голов. Наконец, Даниил точно не лишен голевого чутья, удачно действует на добивании и на втором этаже. При стабильности и регулярной игровой практике – один из фаворитов бомбардирской гонки.

8. Эдуардо Герреро (Динамо)

Панамский форвард перешел в Динамо в статусе одного из топ-форвардов украинского чемпионата. Впрочем, если не считаться с футбольными и игровыми добродетелями, которых у Эдуардо хватает, есть несколько важных "но". Прежде всего, стоит упомянуть и о не совсем простом характере панамского нападающего. Здесь сразу упоминается кейс Жерсона Родригеса, надолго у киевлян не задержавшегося.

ФК Динамо Київ

Очевидно, что без "зеленого света" от Шовковского такой трансфер бы не состоялся, но зная принципиальность и любовь к дисциплине главного тренера киевлян, у Герреро могут возникнуть проблемы. Кроме того, конкуренция с Ванатом, несомненно, повлияет на количество игрового времени панамца. Не очень верится в то, что ему удастся усадить украинца на скамейку. Тем не менее, Герреро умеет и может забивать многое. Прекрасная скорость, умение действовать в завершающей фазе атак среди навыков, которые могут помочь Эдуардо проявить себя в новом клубе.

9. Филипп Будковский (Заря)

И пусть Заря уже не та, и Будковский не молодеет, но преждевременно списывать со счетов фактурного экс-футболиста национальной сборной и ряда клубов (среди которых и команды из российских болот), не стоит. Мотивации у Филиппа – хватает. После ухода из Полесья Будковскому есть что доказывать.

Фото: УПЛ

В конце концов, для современной УПЛ, где игра часто сводится к силовым единоборствам и борьбе на втором этаже, центрфорвард с ростом 196 сантиметров с опытом и умениями Филиппа – априори может считаться квалифицированным. Если нападающий избежит травм, то сможет забить минимум свои 8-10 мячей за сезон. А там, кто знает, может и на звание лучшего бомбардира посягнет.

10. Кевин (Шахтер)

Шахтер любит не только покупать, но и продавать. Несмотря на слухи о трансферах Судакова и Ко, главным активом по многолетней стратегии "горняков" являются бразильцы. Нарезки финтов – круто, но и забитые мячи тоже нужны.

ФК Шахтар

Учитывая написанное выше, выделим Кевина. Удивительно быстрый, технический и разносторонний вингер. Один-два полноценных сезона в УПЛ и – "на выход" в Западную Европу за солидные несколько десятков миллионов. Чем не отличный вариант и для клуба, и для бразильца? Правда, для этого нужна хорошая статистика.

Ковалец, Квасница, Безерра, Пихаленок, Степанюк – эти и несколько других футболистов, конечно, также могут претендовать на то, чтобы удивить всех и посягнуть на "золотую бутсу" УПЛ. Впрочем, сейчас, по нашему мнению, фавориты именно в этой топ-десятке. К слову, претенденты в ней находятся в произвольной форме, ведь явного фаворита на победу в этом рейтинге пока нет.

Андрей МОШКУН, для Чемпиона