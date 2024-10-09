Названы лучший игрок и тренер сентября в УПЛ

Определен лучший игрок и тренер сентября УПЛ. Ими стали полузащитник Динамо Владимир Бражко, а также рулевой Полесья Имад Ашур.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На первом этапе голосования комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ, своим голосованием помогли определить квартеты топ-претендентов в каждой номинации. Всего было рассмотрено 28 анкет. В них назывались фамилии 8 тренеров и 17 футболистов.

На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

Полные результаты голосования среди игроков

Владимир Бражко (Динамо) – 39,6% Александр Назаренко (Полесье) – 32,3% Алексей Гуцуляк (Полесье) – 19,6% Артем Бондаренко (Шахтер) – 8,5%

Полные результаты голосования среди тренеров

Имад Ашур (Полесье) – 41,6% Александр Шовковский (Динамо) – 35,6% Руслан Ротань (Александрия) – 17,8% Сергей Шищенко (Оболонь) – 5%

Ранее сообщалось, что у Владимира Бражко диагностировали проблемы с паховой зоной. Он не поможет сборной Украины в матчах лиги наций против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).