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Названы лучший игрок и тренер сентября в УПЛ

Володимир Клепач — 9 октября, 14:17
Названы лучший игрок и тренер сентября в УПЛ
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Определен лучший игрок и тренер сентября УПЛ. Ими стали полузащитник Динамо Владимир Бражко, а также рулевой Полесья Имад Ашур.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На первом этапе голосования комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ, своим голосованием помогли определить квартеты топ-претендентов в каждой номинации. Всего было рассмотрено 28 анкет. В них назывались фамилии 8 тренеров и 17 футболистов.

На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

Полные результаты голосования среди игроков

  1. Владимир Бражко (Динамо) – 39,6%
  2. Александр Назаренко (Полесье) – 32,3%
  3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 19,6%
  4. Артем Бондаренко (Шахтер) – 8,5%

Полные результаты голосования среди тренеров

  1. Имад Ашур (Полесье) – 41,6%
  2. Александр Шовковский (Динамо) – 35,6%
  3. Руслан Ротань (Александрия) – 17,8%
  4. Сергей Шищенко (Оболонь) – 5%

Ранее сообщалось, что у Владимира Бражко диагностировали проблемы с паховой зоной. Он не поможет сборной Украины в матчах лиги наций против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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