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Чемпион Футбол

Русин зимой может покинуть Сандерленд

Олексій Мурзак — 15 ноября 2024, 16:48
Русин зимой может покинуть Сандерленд
Назарій Русин
safc.com

Украинский нападающий Сандерленда Назарий Русин может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sunderland Echo.

Кроме Русина, в список входят еще 12 футболистов "черных котов", с которыми клуб может расстаться зимой.

Контракт украинского футболиста с клубом из Чемпионшипа действует до 30 июня 2027 года.

Последний раз Русин выходил на поле в составе Сандерленда еще 1 октября, когда сыграл 5 минут в матче против Дерби Каунти (2:0), после чего семь поединков подряд просидел на скамейке запасных.

Напомним, Назарий Русин перешел в Сандерленд летом 2023 года. По информации портала transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В сезоне-2023/24 он отыграл 22 матча за "черных котов" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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