Спаллетти объявил о своем уходе из сборной Италии

Лучано Спаллетти сообщил о том, что покинет пост главного тренера сборной Италии после матча отбора на ЧМ-2026 против Молдовы, который состоится в понедельник, 9 июня.

Слова тренера приводит Джанлука Ди Марцио.

"Мы разговаривали с Гравиной вчера вечером, и президент федерации сказал мне, что меня освободят от исполнения обязанностей тренера национальной сборной. Мне было обидно. Учитывая наши отношения, я не был намерен сдаваться. Особенно, когда дела идут не очень хорошо, я бы хотел остаться и выполнять свою работу. Однако это увольнение, и я должен это принять. Я всегда воспринимал эту роль как служение стране и хочу способствовать будущему национальной сборной. Я считаю, что правильно искать лучшего, я разорву контракт", – заявил Спаллетти.

Спаллетти возглавлял сборную Италии с лета 2023 года. Под его руководством команда вылетела с Евро-2024 в 1/8 финала. Тренера решили уволить после разгромного поражения 0:3 от Норвегии в первом для сборной Италии матче отбора на ЧМ-2026.

Вероятнее всего, Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии заменит Клаудио Раньери или Стефано Пиоли. Приоритетным для Федерации футбола Италии является первый вариант, однако более вероятным – второй.