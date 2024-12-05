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Воспользуется ли Шахтер усталостью и подавленностью Динамо? Главные интриги 16 тура УПЛ

Максим Салівон — 5 декабря 2024, 12:00
ФК Динамо
Воспользуется ли Шахтер усталостью и подавленностью Динамо? Главные интриги 16 тура УПЛ

В предпоследнем перед зимним перерывом игровом круге Украинской Премьер-лиги болельщики снова ожидают такого же яркого результативного футбола, как и в 15 туре. В лучшей лиге мира запланировано проведение всех 8 матчей, и поклонникам футбола есть на что посмотреть, и из чего выбрать.

Чемпион продолжает рассказывать о самом интересном перед стартом поединков в еще одном игровом круге УПЛ. В этот раз наш взор пал на матчи с участием Шахтера, Карпат, Динамо и Полесья.

Сможет ли Максимов после громкой оплеухи от Ингульца удивить Шахтер?

Наставника Ворсклы Юрия Максимова можно назвать одним из самых успешных специалистов УПЛ последних лет. Однако в последней игре экс-тренер Днепра-1 откровенно дал в штангу. Его Ворскла неожиданно сгорела, как спичка, в противостоянии со скромным Ингульцом. Три безответных мяча от петровцев стали настоящим холодным душем в вопросе строительства новых "зелено-белых". И теперь у экс-футболиста немецкого Вердера слов для оправданий быть не может. Даже в игре с действующим чемпионом.

ФК Ворскла

Шахтер проведет матч с полтавчанами перед битвой с Баварией в Лиге чемпионов. Однако УПЛ для "горняков" остается столь же важным турниром. Как и возможность использовать не лучшее состояние едва ли не главного конкурента в борьбе за титул киевского Динамо. Да, тот же Ингулец "горняки" разобрали на запчасти в предыдущем туре. Но сравнивать потенциал Ворсклы и нынешних подопечных Василия Кобина не стоит. Как и тренерский опыт многолетнего дублера Дарио Срны и бывшего центрхава сборной Украины. Максимов из тех, кто умеет настраивать свои команды на грандов, и тех, кто способен мобилизоваться после чувствительных неудач. Поэтому какой бы счет на табло мы не увидели по итогам 90 минут противостояния на "Арене Львов", рискну предположить, что в этот раз за игру своей команды пану Юрию стыдно не будет.

Что принесет западное дерби?

Одним из самых интересных матчей тура выглядит стычка команд со Львова и Ровно. К личному противостоянию Карпаты и Верес подходят в ранге крепких середняков, которые в перспективе могут заглядывать даже за забор еврокубков.

ФК Заря

В дуэли с более именитыми, с точки зрения исторических достижений, Карпатами, "народный клуб" подходит с впечатляющей, как для команды с откровенно скромным ресурсом, серией из 10 матчей без поражений в УПЛ и Кубке Украины. "Львы" же в предыдущих 5 играх взяли за правило "чередовать" победы с поражениями, и в последнее время неудач у львовян больше. Практика игр с участием Карпат показывает, что команда Владислава Лупашко нередко "подседают" примерно в середине второй половины матчей, и для исправления такого положения вещей "косметического ремонта" мало – нужно более серьезное вмешательство в виде уже зимних сборов. Хватит ли "львам" запала по крайней мере на игру ближайшего тура?.. Вопрос, утвердительность ответа на который зависит, в первую очередь, от запаса прочности игроков Лупашко.

В каком состоянии на самом деле Динамо?

Несмотря на относительно неплохой, с точки зрения турнирной стратегии, результат, в последней встрече с Александрией игра Динамо произвела откровенно удручающее впечатление. Речь не столько об абсолютной беспомощности на половине поля соперника и неспособности создавать и тем более завершать, как об общем состоянии футболистов Александра Шовковского. За три игры до финиша первой части сезона напрашивается неприятный болельщикам "бело-синих" вывод – Динамо "мертвое".

ФК Динамо

Киевляне неубедительны не только в смысле физических кондиций. Столичный коллектив явно "наелся" футбола как такового, и далеко не каждый футболист команды в состоянии находить в себе нужные эмоции для надлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Неплохая с точки зрения ситуации в таблице, и совсем бессодержательная по игре, ничья с Александрией на поле соперника, может показаться вершиной надежд уже в домашнем матче с командой Руслана Ротаня. Это произойдет, если, в первую очередь, футболистами коллектива, не будут сделаны должные хотя бы первоочередные выводы.

Насколько близок к отставке Ашур?

На данный момент цифра "5" в случае житомирских "волков" – символ неудач, а также пока еще локального кризиса. Пятая строчка, 5 матчей без побед. Такое наследие в исполнении тренерского штаба Полесья, которое рискует скатиться в конкуренцию уже не с Кривбассом за 4, а с Карпатами за 5 место, Геннадия Буткевича устраивать никак не может. Глядя на результаты Александрии, продуктовый магнат не может не задаваться вопросом "Почему на их месте не мы?". Это означает, что времени на исправление ситуации у Имада Ашура не так много.

ФК Полесье

Похоже, что 36-летнему наставнику до окончания первой части сезона любой ценой нужно брать хотя бы 4 балла. Потому что если сценарий с победой над Рухом в ближайшей игре каким-то необычным не выглядит, то взять вторую викторию в сезоне над точно злопамятным Шахтером будет крайне сложно. Так что может получиться так, что бывший работник структуры Днепра-1 повторит сценарий сотрудничества Буткевича с Юрием Калитвинцевым, и так же не оправдает надежд амбициозного бизнесмена, не жалеющего инвестиций для своего проекта.

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