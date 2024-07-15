Мюллер снял все вопросы по поводу своего будущего в сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер завершил международную карьеру.

Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

Последним матчем Томаса в составе "Бундестим" стала встреча против Испании в четвертьфинале домашнего Евро-2024. После его появления на поле Германии удалось сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, но за минуту до конца второго овертайма Микель Мерино похоронил надежды немцев на серию пенальти.

Всего же за сборную Германии "Раумдойтер" провел 131 матч. На его счету 45 голов и 41 ассист. В 2014 году Мюллер стал победителем чемпионата мира в Бразилии.