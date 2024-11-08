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Гол Мудрика признали лучшим в третьем туре Лиги конференций

Олександр Булава — 8 ноября 2024, 13:46
Гол Мудрика признали лучшим в третьем туре Лиги конференций
Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик стал автором лучшего гола в третьем туре Лиги конференций.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мудрик отличился пятым забитым голом в матче с армянским Ноахом (8:0). Украинец подобрал мяч перед штрафной соперника и обводным ударом пробил голкипера.

Отметим, что в Лиге конференций Михаил Мудрик имеет два забитых гола и три голевых передачи. По количеству ассистов украинец делит первое место в турнире с партнером Энцо Фернандесом, а также игроком Легии Рубеном Винагре и Серкль Брюгге Кевином Денке – у всех по три.

Челси с 9 очками возглавляет общую турнирную таблицу Лиги конференций. Следующий матч команда сыграет 10 ноября против Арсенала в АПЛ.

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