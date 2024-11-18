Мудрик вошел в пятерку самых быстрых игроков АПЛ

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик вошел в пятерку самых быстрых игроков этого сезона Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает статистическое издание Squawka.

Пиковая скорость украинского полузащитника в матче АПЛ достигла 35,79 км/ч. В то же время самым быстрым игроком Премьер-лиги-2024/2025 является защитник Тоттенгема Мики ван де Вен, сумевший продемонстрировать показатель в 37,12 км/ч.

Накануне Михаил Мудрик был признан "Львом матча" сборной Украины против Грузии в 5 туре Лиги наций. Украинец выполнил прострел под автогол Квирквелии и помог "сине-желтым" получить ничейный результат.

Заметим, что Челси, за который выступает Мудрик, расположился на третьей строчке АПЛ. Отставание от лидирующего ливерпуля составляет 9 очков. Украинец 7 раз выходил на поле в рамках чемпионата Англии, преимущественно со скамейки для запасных, результативными действиями не отличился.

Следующую игру "синие" проведут в субботу, 23 ноября, против Лестера. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.