Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных игроков в истории.

Топ-10 таких футболистов составил портал Give Me Sport.

Футболист сборной Украины находится на пятой строчке рейтинга. Первое место в списке занимает бразильский вингер саудовского клуба Аль-Хиляль Неймар.

На второй позиции расположился Жоау Феликс, который принадлежит Атлетико, но играет за Челси на правах аренды. На третьей позиции голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

Самые переоцененные игроки в истории футбола по версии GiveMeSport

Неймар (Аль-Хиляль) Жоау Феликс (Челси) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Антони (Манчестер Юнайтед) Михаил Мудрик (Челси) Ромелу Лукаку (Наполи) Джордан Хендерсон (Аякс) Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) Виктор Осимхен (Галатасарай, в аренде из Наполи) Альваро Мората (Милан)

Ранее стало известно, что Михаил Мудрик планирует покинуть Челси в зимнее трансферное окно.

Украинец ищет возможность покинуть "синих" для перезагрузки карьеры. Руководство клуба не прочь отпустить Мудрика, ведь он проиграл конкуренцию своим партнерам по команде на фланге.

Раньше была информация, что им интересуется Марсель . Французский клуб тренирует Роберто Де Дзерби, который работал с Мудриком в Шахтере. Также появлялись слухи об интересе украинца со стороны каталонской Барселоны и английского Ливерпуля.